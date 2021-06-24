Киркоров стал угрозой нацбезопасности – Минкульт внес его в "черный список"

Певец и продюсер из России Филипп Киркоров отныне будет находиться в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Туда он попал по решению СБУ.

Список таких лиц формирует Министерство культуры и информационной политики Украины. О внесении туда Киркорова оно отчиталось 23 июня.

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Киркоров – угроза нацбезопасности Украины

Как свидетельствует сообщение Минкульта, 11 июня туда поступило письмо от Службы безопасности Украины. В документе шла речь о включении артиста Филиппа Бедросовича Киркорова в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

22 июня Минкульт надлежащим указом внес Киркорова в "черный список".

При этом в министерстве отметили, что не они решают, кто в список попадает, поскольку не имеют таких полномочий. А процедура внесения в него тех или иных лиц "автоматическая".

Филипп Киркоров неоднократно поддерживал оккупацию Россией Крыма. А еще и регулярно ездит туда в обход украинского законодательства.И при этом до сих пор Киркоров остается народным артистом Украины.

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