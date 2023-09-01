Кирилл Буданов признался, что сейчас женат второй раз: когда была первая свадьба

Глава ГУР Кирилл Буданов в новом интервью рассказал новые подробности личной жизни. В частности, признался, что Марианна является его второй женой.

Поскольку разведчик очень редко рассказывает о семье, любые детали всегда вызывают интерес у публики. Раньше никто не знал, что Буданов женат во второй раз.

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Кирилл Буданов рассказал о первом браке

Буданов начал работу в ГУР еще в 2007 году. Тогда окончил училище, имел звание лейтенанта. Его не испугали проблемы с зарплатой, жильем. Нынешний глава ГУР подчеркнул, что у него были другие приоритеты.

А в 2009 году Буданов впервые женился.

Изменение курса пошло и индексация немного изменилась в зарплате до реального уровня,

– пошутил руководитель ГУР.

До этого Кирилл не рассказывал о первом браке. С улыбкой говорит, что есть еще какие-то тайны. Однако этот союз длился недолго. Уже в 2013 году Буданов вторично женился. Его избранницей стала Марианна, с которой на днях отпраздновал 10-летие свадьбы.



Кирилл Буданов с женой Марианной / Фото из соцсетей

Что известно о второй жене Будановой

Марианна по образованию психология. Ранее она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

23 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабного вторжения, Марианна вместе с мужем приехала в его кабинет, где они живут до сих пор.

"Мое счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете", – рассказал руководитель ГУР.