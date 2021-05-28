Ким Кардашян и все ее дети болели коронавирусом

В одном из выпусков реалити-шоу "Семейство Кардашян" Ким Кардашян призналась, что заразилась коронавирусом. Болезнь перенесли и все ее четверо детей.

Светская львица не рассказала, когда именно столкнулась с COVID-19. Однако известно, что вся семья очень тяжело переносила болезнь.

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Ким Кардашян с детьми болела коронавирусом

Знаменитость поделилась, что первым заболел ее 6-летний сын Сэйнт, который заразился коронавирусом в школе. Он сильно кашлял и плакал. Кардашян очень волновалась, что болезнь распространится на всю семью, но это и произошло.

Впоследствии заразились COVID-19 и остальные дети. В частности, 7-летнюю Норт начало тошнить, а после этого ухудшилось самочувствие самой Ким, 2-летнего Псалома и 3-летней Чикаго. Положительные тесты на коронавирус подтвердили новость.

Из-за этого съемки реалити-шоу "Семейство Кардашян" вынуждены были отложить на 2 недели. Светская львица тяжело переносила болезнь – она ​​имела высокую температуру. Но впоследствии вся семья успешно преодолела коронавирус.



Ким Кардашян с детьми / Фото с инстаграма звезды

Коронавирус у других членов семьи