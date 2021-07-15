Ким Кардашян посветила стройной талией в домашнем образе

Многодетная мама Ким Кардашян привыкла демонстрировать сексуальные образы. В милых домашних lookах она предстает редко. На этот раз светская львица сделала исключение, однако и здесь сумела показать стройную талию.

В роскошном доме Ким Кардашян устроила фотосессию. Она выбрала всего один образ, за ​​который ее засыпали 3 миллионами лайков. Звезда позировала в махровом костюме белого цвета, состоящего из широких брюк и короткого топа с американской проймой.

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Уютный аутфит Ким Кардашян довершила домашними тапочками. Из аксессуаров она подобрала только золотую цепочку на талию, которая подчеркнул ее стройность. С похожей часто фотографируется младшая сестра светской львицы Кайли Дженнер.

Безусловно, многодетная мама появилась перед камерой с безупречным макияжем и фантастической волнистой укладкой. Она обольстительно изгибалась, показывая плоский животик, а потом села на кресло так, чтобы привлечь внимание к ягодицам.

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