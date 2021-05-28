Ким Кардашян ответила на слухи о ее романе с бойфрендом сестры Кортни

Недавно в сети появились слухи, что Ким Кардашян встречалась с нынешним возлюбленным Кортни Трэвисом Баркером. Но теперь знаменитость опровергла эту информацию.

О возможных отношениях светской львицы Ким Кардашян и барабанщика Трэвиса Баркера рассказала его бывшая девушка Шанна Моаклер. И Ким Кардашян впоследствии прокомментировала слухи о романе.

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Ким Кардашян ответила на слухи об отношениях с Баркером

Американская знаменитость решила ответить на вопрос подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, является ли правдой то, что рассказала Шанна. Ким Кардашян ответила, что это фейк. Однако звезда отметила, что много лет общается с Трэвисом.

Нет! Это ложный рассказ! Мы дружим уже много лет, и я рада за него и Кортни,

– написала Ким Кардашян.



Ким Кардашян ответила на слухи / Фото с инстаграм-сториз

О чем рассказала Шанна Моалер