Американская звезда Ким Кардашян продолжает заниматься работой и удивлять фанатов. Блогер выпустила новую линейку косметики собственного бренда KKWBEAUTY, посвященную весенней тематике.

Всего за месяц до цветущего времени года Ким Кардашян предстала в новой фотосессии в образе девушки-весны.

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Ким Кардашян в фотосессии косметического бренда

Как и ее родная сестра Кайли Дженнер, Ким занимается выпуском косметики и чаще всего тестирует все на себе или же участвует в рекламе новой продукции. Новая съемка с участием звезды стала не менее эффектной, чем все ее предыдущие.

На фотографиях в студии с фиолетовым фоном было много цветов и перьев. Очаровательная Ким предстала в сетчатом бюстье белого цвета и таких же велосипедках, а на голове красовался объемный венок, сделанный из похожих цветов, что в студии, нюдових оттенков. Макияж в розовых тонах из новой линейки KKWBEAUTY завершил образ.

Кроме того, Ким Кардашян снялась в сетчатом боди уже с распущенными волосами.

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Что известно о новой линейке косметики?

Ким Кардашян в сети поделилась, что ее новая линейка косметики под названием MATTE MAUVE & MATTE HONEY была вдохновлена эстетикой 90-х. В нее вошли палетка теней из 10 цветов, 2 цвета румян, три матовые помады и три карандаша для губ насыщенных персиковых и лиловых цветов. Новая косметика будет доступна для продажи уже 12 февраля.

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