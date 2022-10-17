Егор Гордеев рассказал, как сильно пострадал его дом в Шевченковском районе Киева

Утром 17 октября дрон-камикадзе попал в жилой дом в Шевченковском районе Киева. Его часть разрушена вдребезги. Вплотную к разбомбленному зданию стоит новостройка, в которой живет ведущий Егор Гордеев. Как выяснилось, взрывная волна была столь сильной, что на его доме образовалась трещина.

Егора Гордеева не было дома во время того, как в соседнем доме раздался взрыв, он находился в укрытии. В перерыве между воздушными тревогами ведущий успел зайти домой и в эфире телемарафона рассказал, уцелела ли его квартира и что произошло с домом.

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Как дом Егора Гордеева пострадал от атаки дронов-камикадзе

Повыбивало стекла. У меня на балконе стекла фактически из всех окон, которые выше меня. Там убирать и убирать, но это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит в том доме. Волна взрывная была так сильна, что мой дом, стоящий вплотную, получил трещину. Все-таки поврежден дом достаточно существенно,

– рассказал Егор Гордеев.

К счастью, соседи телеведущего спустились в паркинг после сигнала воздушной тревоги, так что жертв и пострадавших удалось избежать.

"Первые удары, которые были до того рокового взрыва в соседнем доме, были слышны, будто это стучит непосредственно по твоему дому. Мы уже второй раз в этом квартале переживаем эти атаки. В принципе уже все четко понимают, что делать, как делать – спускаются в паркинг", – подчеркнул шоумен.

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Как Шевченковский район Киева приходит в себя после прилета

По словам журналиста, на месте прилета работают спасатели, завалы все еще разбирают, а по всему Шевченковскому району большое задымление.

Сейчас здесь до сих пор продолжаются спасательные работы. ГСЧСники работают прямо в аду. Сейчас все в дыму,

– рассказал Егор Гордеев.

Он также добавил, что предыдущий ракетный удар россиян, который произошел неделю назад 10 октября, очень сплотили киевлян, поэтому сейчас они объединены как никогда и поддерживают друг друга.

"По поводу того, как приходит в себя район, потому что как ни крути, но это эпицентр уже вторую неделю. Люди так объединились. Во-первых, я узнал обо всех своих соседях, я наконец познакомился. Мы наконец-то знаем друг друга в лицо, знаем, кто чем живет, на каком этаже. И это приятно. Это те приятные моменты, которые происходят у украинцев во время серьезных эмоциональных всплесков и испытаний", – с улыбкой заявил Егор Гордеев.