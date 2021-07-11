Кейт Миддлтон вышла в свет с 72-летним отцом: редкие фото

Кейт Миддлтон вернулась к полноценному исполнению королевских обязанностей. Вместе с отцом Майклом Миддлтоном она побывала на финале Уимблдонского турнира. Вместе они попали в объектив папарацци.

Двенадцатый день Уимблдонском турнире Кейт Миддлтон посетила с супругом принцем Уильямом, тогда как в воскресенье, 11 июля, посетила финальный матч с 72-летним отцом.

Стоит знать Кейт Миддлтон после самоизоляции появилась на публике в элегантном платье

Британский бизнесмен Майкл Миддлтон редко появляется с дочкой на публике. Похоже, он, как и герцогиня Кембриджская, является настоящим фанатом тенниса и не мог пропустить заключительное соревнование мужчин. Вместе их сфотографировали в королевской ложе. Эти кадры успели тронуть сеть.

Кейт Миддлтон с отцом Майклом / Фото Getty Images

Образ Кейт Миддлтон

Для выхода с отцом Кейт Миддлтон выбрала милое нежно-розовое платье длины миди с широким поясом в тон и пуговицами в зоне декольте. Это женственный наряд от бренда Beulah London. Его стоимость составляет 695 фунтов стерлингов – чуть больше 26 тысяч гривен.

Под изящное платье герцогиня Кембриджская подобрала нюдовые туфли-лодочки на устойчивом каблуке от знаменитой марки ALDO. Они обошлись Кейт Миддлтон всего 80 долларов – около 2 тысяч гривен. Из аксессуаров она выбрала нежный клатч, расшитый бисером, серьги с бриллиантами и защитную маску с цветочным принтом.

Кейт Миддлтон на теннисном турнире / Фото Getty Images