С покрытой головой: Кейт Миддлтон очаровала необычным образом в черном платье

Принц и принцесса Уэльские на днях посетили Мусульманский центр в Лондоне. Чтобы выглядеть соответственно, Кейт Миддлтон покрыла голову.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон приехали в Мусульманский центр в западном Лондоне. Там помогают пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

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Принц и принцесса Уэльские пообщались с работниками-волонтёрами. Кроме того, они помогли сделать оригами для детей.

Кейт Миддлтон в Мусульманском центре

Принцесса Уэльская всегда уместно подбирает образы для мест, которые планирует посетить. В Мусульманский центр она посетила длинное черное плиссированное платье от бренда Alexander McQueen за 3015 фунтов стерлингов. Сверху Кейт Миддлтон накинула темное пальто Catherine Walker.

Особенностью аутфита Кэтрин стал атласный платок с черно-белыми узорами от бренда Élan, которым она покрыла голову. Интересно, что шарф является частью комплекта, в котором Миддлтон появлялась в Пакистане в 2019 году. Завершили образ сумка Grace Han и черные туфли-лодочки Gianvito Rossi.

Чтобы соблюсти традиции, Кейт Миддлтон зашла в центр босиком, как и ее муж. Так пара проявляет уважение ко всем народам и религиям.

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