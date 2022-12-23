Кейт Миддлтон в блестках на рождественском концерте: в сети показали сказочный тизер

Королевская семья собралась 15 декабря в Вестминстерском аббатстве, чтобы почтить память Елизаветы II и вместе спеть рождественские колядки. Это было уже вторично устроенное мероприятие принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Сейчас появился тизер, как все происходило.

Рождественский концерт "Королевские колядки: Вместе на Рождество" состоялся 15 декабря в Вестминстерском аббатстве, где в последний раз королевская семья собиралась на похоронах Ее Величества. Именно поэтому событие этого года Кейт Миддлтон посвятила покойной королеве Елизавете II. На мероприятии прозвучали специальные рождественские песни для нее, а муж Кейт – принц Уильям прочитал на службе отрывок из рождественского послания усопшей королевы 2012 года.

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Трансляцию события обычно представляют накануне Рождества в 20-х числах. Сейчас стало известно, что британцы и все желающие увидят рождественский концерт выйдет в эфир в 19:00 перед Рождеством, то есть 24 декабря, на канале ITV1. Сейчас же принц и принцесса Уэльски порадовали подписчиков коротким тизер-трейлером о действе.

В нем организатор мероприятия Кейт Миддлтон рассказала, что в этом году королевская семья пригласила на службу сотни вдохновляющих людей. "Тех, кто демонстрирует силу связи и ценности сообщества, что позволяет нам продолжать традицию Ее Величества признавать и благодарить тех, кто сделал все возможное, чтобы поддержать других", – отметила Кейт.

Она также заметила, что это Рождество будет нашим первым без Ее Величества королевы Елизаветы II.

Ее Величество всегда близко к сердцу встречало Рождество как время, которое объединяло людей и напоминало нам о важности веры, дружбы и семьи, а также о проявлении сострадания и сострадания.

– говорит принцесса Уэльская.

Стоит добавить, что для заката Кейт выбрала бордовое пальто, а вот для закадровых планов фильма она предстала у рождественской елки в сияющем черном костюме из паеток и с золотистым окантованием. В предрождественское время такой образ выглядел особенно сказочным и уместным.



Кейт Миддлтон в тизере рождественского фильма о концерте 15 декабря / Фото из инстаграмма Hello Mag

Напомним, что это не единственный блестящий образ, который одевала Кейт в последний месяц. Своих поклонников и семью она приглашала на концерт в красном сияющем платье.



Кейт Миддлтон приглашала на рождественский концерт / Фото с инстаграмма принцессы Уэльской