В молочном свитере: улыбающаяся Кейт Миддлтон позировала у елки перед важным событием

Принцесса Уэльская поделилась радостным фото, сделанным в Вестминстерском аббатстве. Она уже готовится к традиционному рождественскому концерту.

До празднования Рождества остается чуть больше месяца. В Великобритании уже активно готовятся к этому волшебному периоду, в частности, это делает и королевская семья.

Интересно Королевское предложение: 13 лет назад Уильям сделал предложение Кейт и это стало самым ожидаемым событием

Образ Кейт Миддлтон

На странице принца и принцессы Уэльских появилось новое фото Кэтрин. Кейт Миддлтон с улыбкой позировала у рождественской елки. Она появилась в молочном теплом свитере с высокой горловиной и принтом от бренда Holland Cooper.

Принцесса уложила волосы в пышные локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон / Фото из инстаграма королевской семьи

Принцесса Уэльская готовится к рождественскому концерту

Букингемский дворец подтвердил, что 8 декабря в Вестминстерском аббатстве состоится традиционный рождественский концерт под названием "Разом на Рождество". В этом году его тема связана с проектом Кейт Миддлтон Princess's Shaping Us.

Концерт будет освещать тех, кто поддерживает развитие маленьких детей, младенцев и семей в Соединенном Королевстве.

На праздновании Вестминстерского хора споет любимый гимн страны. Будут выступать там и звезды: Адам Ламберт, Беверли Найт, Джейкоб Коллиер, Фрей Райдингс и Джеймс Бэй.



Вестминстерское аббатство / Фото из инстаграма королевской семьи