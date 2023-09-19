В черном жакете: Кейт Миддлтон в стильном наряде посидела за рулем вертолета

Принцесса Уэльская прибыла на авиабазу военно-морского флота. Она встретилась с экипажем и попробовала себя в роли пилота вертолета в симуляции.

Жена принца Уильяма дебютировала с новой военной должностью – король назначил ее главнокомандующим воздушным флотом. По этому случаю Кейт Миддлтон прибыла в Сомерсет, где посетила Королевскую военно-морскую авиационную базу.

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Эта авиабаза является одной из самых загруженных в Британии. Принцесса Уэльская осмотрела диспетчерскую башню, пообщалась с экипажем вертолета Wildcat и даже попробовала себя в качестве пилота вертолета в симуляции.

Также Кейт Миддлтон прошла технику из средств выживания и примерила спасательный жилет. Ее забавная реакция на то, как раздулся жилет, стара вирусной в сети.

Образ Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская для посещения военной авиабазы решила не выбирать милитари-стиль. Она надела черные зауженные брюки со стрелками, белый топ и двубортный черный жакет Holland Cooper с золотой брошью и пуговицами.

Кейт Миддлтон дополнила свой образ замшевыми туфлями Gianvito Rossi на высоком каблуке и золотыми серьгами. Она распустила волосы и сделала обычный макияж.

Кейт Миддлтон посетила авиабазу: видео