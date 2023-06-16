В зеленом платье с принтом: Кейт Миддлтон восхитила идеальным вариантом летнего образа

Принцесса Уэльская на днях несколько встреч. Для них Кейт Миддлтон подобрала идеальный летний образ – зеленое платье с принтом.

Жена принца Уильяма уехала в Нанитон, чтобы устроить встречу с работниками Центра раннего детства. Королевский фонд выделил немалый гранд на новое исследование, цель которого – оценить счастье младенцев.

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Перед деловой встречей принцесса Кэтрин отправилась на прогулку, где встретилась на улицах школьников. Она пообщалась с детьми и приняла подарки.



Кейт Миддлтон пообщалась с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон в летнем образе

Принцесса Уэльская предстала в идеальном летнем образе. Она надела бело-зеленое шелковое платье Cefinn с пестрым принтом на пуговицах. Длинные наряды подчеркивали фигуру Кейт Миддлтон, она также сделала акцент на талии, завязав пояс.

Жена принца Уильяма дополнила образ белыми туфлями от Jimmy Choo. Аутфит довершали и аксессуары – серьги и кольца. Кейт Миддлтон распустила волосы и сделала дневной макияж.



Кейт Миддлтон пообщалась с детьми / Фото из инстаграма королевской семьи