Кейт Миддлтон надевала на свадьбу любимую тиару принцессы Анны

Кейт Миддлтон на свадьбе с принцем Уильямом имела на голове роскошную тиару. Оказалось, что это любимая диадема принцессы Анны. Дочь Елизаветы II обожает надевать тиары на различные события и появлялась в них на публике еще задолго до свадьбы.

Аутфиты представителей королевских семей всегда привлекают внимание публики. Красавицы часто появляются перед камерами в изысканных нарядах, которые дополняют роскошными украшениями.

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Тиара Кейт Миддлтон на свадьбе

На торжественных банкетах или государственных приемах женщины из королевских семей часто появляются в тиарах. Также они выбирают эти потрясающие украшения для свадеб. Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма в любимой диадеме принцессы Анны – Cartier Halo. Ее герцогине Кембриджской вручила Елизавета II.



Кейт Миддлтон в любимой тиаре принцессы Анны / Фото Getty Images

Тиары принцессы Анны

Герцогиня Кембриджская впервые надела тиару именно на свадьбу. А принцесса Анна начала довершать ею свои образы задолго до собственного бракосочетания. Дочь Ее Величества пошла под венец в 23-летнем возрасте, а тиары начала носить с 17 лет.



Свадьба принцессы Анны и капитана Марка Филлипса / Фото Getty Images

В 1969 году принцесса пришла в тиаре Cartier Halo на ночь в кинотеатре с принцессой Алисой.

7 мая 1969 года Елизавета II с дочерью позировали на приеме в отеле Imperial, расположенном в Вене. Там Анна также была в роскошном украшении.



Принцесса Анна с мамой в Вене / Фото Getty Images

В марте 1970 года Анна снова выбрала тиару Cartier Halo для официального мероприятия, которое состоялось в рамках ее поездки в Новую Зеландию.

После свадьбы принцесса Анна также завершает образы различными тиарами. Они добавляют аутфитам элегантности и женственности.



Принцесса Анна в 1988 году​ / Фото Getty Images



Принцесса Анна в 2017 году​ / Фото Getty Images