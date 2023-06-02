В платье из подиума и босоножках Prada: Кейт Миддлтон ошеломила образом на свадьбе в Иордании

Принц и принцесса Уэльские прибыли в Иорданию на свадьбу Хусейна и Раджвы. На грандиозную церемонию пригласили более 1700 гостей со всего мира. Кейт Миддлтон эффектно выделялась среди них в нежно-розовом платье из подиума.

28-летний наследный принц Иордании Хусейн официально женился на 28-летней архитекторке из Саудовской Аравии Раджве Аль-Саиф. Свадьба состоялась 1 июня во дворце Захран. Если в Аммане все взгляды были прикованы к свадебному наряду невесты, то в сети активно обсуждают роскошный выход Кейт Миддлтон.

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Роскошный образ Кейт Миддлтон на свадьбе принца Иордании

Принцесса Уэльская подобрала легкое нежно-розовое платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, который шил наряд невесте Раджве. Оно с длинными рукавами, высокой горловиной и рельефным декором на лифе и талии. Бренд Elie Saab представил его на подиуме 2017 года в коллекции осень-зима.

Кроме того, Кейт Миддлтон подчеркнула свой образ золотым блестящим клатчем Wilbur & Gussie, с которым ее видели в 2020 году в королевском туре по Ирландии. Бежевые замшевые босоножки от Prada тоже были в ее гардеробе и элегантно дополнили платье. В завершение принцесса Уэльская подобрала ослепительные серьги и уложила волосы в легкие локоны.

Празднование свадьбы наследного принца Аль-Хусейна бин Абдуллы и принцессы Раджвы Аль-Хусейн вчера в Иордании,

– подписали королевские супруги в инстаграме.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на свадьбе в Иордании / Фото из инстаграма