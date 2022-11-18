Звезда "Фантастической четверки" Кейт Мара во второй раз стала мамой

39-летняя американская актриса Кейт Мара неделю назад родила сына, имя которого еще не собирается раскрывать. Впервые счастливую мамочку с малышом увидели репортеры, но сейчас она сама призналась о пополнении в семье.

Отцом малыша стал 36-летний актер Джейми Белл, также сыгравший в "Фантастической четверке". О беременности его супруги стало известно в июле 2022 года.

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На первом фото сына можно увидеть крошечные ножки мальчика, выглядывающие из-под яркого одеяла.

Неделю назад родила малыша. Вот его ножки,

– написала Кейт.

Отметим, что о своем особом состоянии актриса сообщила очень интересным способом: она летом опубликовала снимок папарацци, где идет вместе с мужем на светское мероприятие, подписав: "На этом фото нас трое".

Напомним, что своего первого ребенка, дочь, Кейт родила в 2019 году. Что интересно, о рождении дочери женщина сообщала так же, как и о мальчике: "Пару недель назад у нас родился ребенок. Вот ее ножки". Также у ее мужа уже есть сын Джек от первого брака с Эваном Рейчел Вуд.

Стоит добавить, что голливудская пара познакомилась на съемках фильма "Фантастическая четверка" в 2015 году, где они исполнили второстепенные роли. Уже через два года пара вышла замуж. Кейт и Джейми ведут достаточно закрытый образ жизни от общественности, потому редко делятся личным на публику.