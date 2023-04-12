Нужно видеть и знать: Осадчая, Джамала, другие призывают к действиям после видео смертной казни
В сети появилось ужасное видео с казнью украинского военнопленного. Украинские звезды призывают распространять и требуют немедленной реакции от международного сообщества.
Российские оккупанты обнародовали видео, на котором видно казнь украинского военнопленного. Ужасные кадры распространились в сети, украинцы призывают мировое сообщество наконец-то действовать. Реагируют и знаменитости, пишет 24 Канал. Кто распространяет важную информацию для зарубежной аудитории без комментариев, а кто делится мнениями.
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Катя Осадчая
Телеведущая напомнила, что нужно наконец-то прекратить толеровать Россию в любых международных сообществах. Она поделилась историей о том, как благодаря проекту смогла помочь женщине, которая искала мужчину. Но его нашли, к сожалению, погибшим.
Снова ступор и шок… Я не посмотрела видео казни, не нашла сил. Хотя нужно, нужно видеть и знать всему миру. Россия председательствует сейчас в Совете Безопасности ООН. И в это же время россияне пытают, насилуют, похищают и под восхищенные взгляды и радость соотечественников казнят украинцев!!!
– подчеркнула Осадчая.
"Мы должны добиться справедливости и это обязательно сделаем! Но нам нужна поддержка мира и точно, как минимум в ООН перестать носиться с террористическим государством. Вчера я долго не могла заснуть, наша волонтерка по поиску прислала сообщения с благодарностью от женщины, что искала мужа. Мы, к сожалению, нашли его уже погибшим. Женщина благодарила нас за работу. И говорила что мы же не виноваты. Я смотрела на сообщения и плакала, ведь наши люди не должны переживать все это".
Джамала
Исполнительница напомнила, что Россия – страна террорист. "Мир должен увидеть, что такое Россия на самом деле".
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
The Hardkiss
Юлия Санина призывает мир к реальным действиям. "Шок. Мир не может больше хранить молчание".
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
Надя Дорофеева
Певица эмоционально отреагировала на новость. "Это как вообще возможно? Мрази".
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
Kalush Orchestra
Для всех моих зарубежных подписчиков. Такие ужасные вещи случаются с нашими людьми,
– обратились представители группы.
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
Леся Никитюк
Ведущая поделилась лаконичным комментарием на английском, что понятен без перевода.
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
Алекс Топольский
"Друзья, я шокирован сегодняшними новостями. Вечная память герою, а все, кто виноват в этом, понесут свое наказание рано или поздно", – говорит Холостяк.
Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз
Поясним, журналисты CNN пишут, что существует два видео с казнями украинских военнопленных Первое – сделанное недавно, вероятно, на Бахмутском направлении. Другое видео распространилось вчера, 11 апреля, но его датировку определить сложно.