Нужно видеть и знать: Осадчая, Джамала, другие призывают к действиям после видео смертной казни

В сети появилось ужасное видео с казнью украинского военнопленного. Украинские звезды призывают распространять и требуют немедленной реакции от международного сообщества.

Российские оккупанты обнародовали видео, на котором видно казнь украинского военнопленного. Ужасные кадры распространились в сети, украинцы призывают мировое сообщество наконец-то действовать. Реагируют и знаменитости, пишет 24 Канал. Кто распространяет важную информацию для зарубежной аудитории без комментариев, а кто делится мнениями.

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Катя Осадчая

Телеведущая напомнила, что нужно наконец-то прекратить толеровать Россию в любых международных сообществах. Она поделилась историей о том, как благодаря проекту смогла помочь женщине, которая искала мужчину. Но его нашли, к сожалению, погибшим.

Снова ступор и шок… Я не посмотрела видео казни, не нашла сил. Хотя нужно, нужно видеть и знать всему миру. Россия председательствует сейчас в Совете Безопасности ООН. И в это же время россияне пытают, насилуют, похищают и под восхищенные взгляды и радость соотечественников казнят украинцев!!!

– подчеркнула Осадчая.

"Мы должны добиться справедливости и это обязательно сделаем! Но нам нужна поддержка мира и точно, как минимум в ООН перестать носиться с террористическим государством. Вчера я долго не могла заснуть, наша волонтерка по поиску прислала сообщения с благодарностью от женщины, что искала мужа. Мы, к сожалению, нашли его уже погибшим. Женщина благодарила нас за работу. И говорила что мы же не виноваты. Я смотрела на сообщения и плакала, ведь наши люди не должны переживать все это".

Джамала

Исполнительница напомнила, что Россия – страна террорист. "Мир должен увидеть, что такое Россия на самом деле".



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

The Hardkiss

Юлия Санина призывает мир к реальным действиям. "Шок. Мир не может больше хранить молчание".



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

Надя Дорофеева

Певица эмоционально отреагировала на новость. "Это как вообще возможно? Мрази".



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

Kalush Orchestra

Для всех моих зарубежных подписчиков. Такие ужасные вещи случаются с нашими людьми,

– обратились представители группы.



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

Ведущая поделилась лаконичным комментарием на английском, что понятен без перевода.



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

Алекс Топольский

"Друзья, я шокирован сегодняшними новостями. Вечная память герою, а все, кто виноват в этом, понесут свое наказание рано или поздно", – говорит Холостяк.



Реакции звезд на видео с казнью / Фото с инстаграм-сториз

Бесчеловечное поведение российских военных с украинскими военнопленными – очередное доказательство того, что Россия – страна-террорист. Эти видео с преступлениями должен увидеть весь мир, чтобы призвать к немедленной реакции мировых лидеров. Оккупанты продолжают председательствовать на Совбезе ООН. Международное сообщество должно как можно быстрее оказать помощь, в том числе оружие, чтобы положить конец безнаказанности захватчиков.

Поясним, журналисты CNN пишут, что существует два видео с казнями украинских военнопленных Первое – сделанное недавно, вероятно, на Бахмутском направлении. Другое видео распространилось вчера, 11 апреля, но его датировку определить сложно.