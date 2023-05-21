Катя Осадчая ответила на слухи о четвертой беременности и призналась, как похудела после родов

Украинская ведущая Катя Осадчая ответила на вопросы об материнстве. Она призналась, истинны ли сплетни о ее четвертой беременности.

Украинская телеведущая Катя Осадчая – многодетная мамочка, которая воспитывает троих сыновей. Она ответила на вопросы от поклонников в инстаграм-сториз.

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Катя Осадчая об отцовстве

Фаны телеведущей задали ей немало вопросов об отцовстве. Один из вопросов был посвящен слухам о четвертой беременности Кати Осадчей. Но телеведущая опровергла эту информацию.



Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз

Также поклонники поинтересовались у ведущей, как она вернулась в форму после родов. По словам Осадчей, она и не набрала лишнего во время последней беременности, но после родов соблюдала режим.

Я не набрала многого за беременность. Но сразу после родов – режим питания. А потом война и лишнее пошло из-за нервов.



Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз

Катя Осадча призналась, что мечтала о дочери. Но сейчас наслаждается временем, проведенным с младшим сыном Данилой.



Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз