Катя Осадчая ответила на слухи о четвертой беременности и призналась, как похудела после родов
Источник:Катя Осадчая
Украинская ведущая Катя Осадчая ответила на вопросы об материнстве. Она призналась, истинны ли сплетни о ее четвертой беременности.
Украинская телеведущая Катя Осадчая – многодетная мамочка, которая воспитывает троих сыновей. Она ответила на вопросы от поклонников в инстаграм-сториз.
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Катя Осадчая об отцовстве
Фаны телеведущей задали ей немало вопросов об отцовстве. Один из вопросов был посвящен слухам о четвертой беременности Кати Осадчей. Но телеведущая опровергла эту информацию.
Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз
Также поклонники поинтересовались у ведущей, как она вернулась в форму после родов. По словам Осадчей, она и не набрала лишнего во время последней беременности, но после родов соблюдала режим.
Я не набрала многого за беременность. Но сразу после родов – режим питания. А потом война и лишнее пошло из-за нервов.
Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз
Катя Осадча призналась, что мечтала о дочери. Но сейчас наслаждается временем, проведенным с младшим сыном Данилой.
Катя Осадчая ответила на вопросы фанатов / Фото с инстаграм-сториз
- Напомним, в День матери Катя Осадчая поделилась редкими фото из всеми тремя сыновьями. Она показала кадры по семейному празднику, где был ее старший сын Илья от предыдущих отношений, а также Иван и Даниил от ведущего Юрия Горбунова.