Катя Осадчая в вышиванке позировала на Майдане Независимости: фото первого выхода после родов

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым была на праздничном параде в центре Киева, который состоялся по случаю 30-летия Независимости Украины. Звезда впервые после третьих родов вышла в свет.

24 августа Юрий Горбунов отмечает день рождения. Празднование 51-летия началось с военного парада, который в столице организовали ко Дню Независимости. Мужчина посетил мероприятие вместе с женой.

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Супруги наблюдали за торжествами вместе с украинскими политиками, представителями шоу-бизнеса, иностранными гостями. Катя Осадчая 19 августа родила сына и этот ее выход стал первым после третьих родов.

Телеведущая надела роскошное белое платье с золотистой вышивкой. Соединила наряд с нежно-розовыми туфлями на низкой подошве. Волосы она уложила ровно и собрала в хвост, а на лице сделала едва заметный макияж в натуральных оттенках.

Юрий Горбунов позировал рядом с женой в белой вышиванке, синих брюках и туфлях. Влюбленные искренне улыбались и наслаждались теплым солнечным днем.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на военном параде / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на военном параде / Фото с инстаграма ведущей



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на военном параде / Фото с инстаграма ведущей

Текст публикации Кати Осадчей:

С днем рождения, Украина! 30 лет – это золотой век для человека, когда есть уже опыт, уверенность и много "шишек" уже набито, а выводы сделаны. Пусть 30-летие станет золотым веком и для нашей страны. Только вперед!

В комментариях поклонники засыпали супругов комплиментами и поздравили с праздником.