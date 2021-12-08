Катя Осадчая вспомнила, как участвовала в танцевальном шоу: вернется ли звезда на паркет

Немногие знают, что когда-то Катя Осадчая также была участницей танцевального проекта. Но выйти на паркет "Танцев со звездами" телеведущая не соглашается.

12 лет назад, в 2009 году, украинская телеведущая Катя Осадчаяя была участницей второго сезона шоу "Танцую для тебя". Она вспомнила этот опыт и призналась, приняла бы участие в танцевальном проекте снова.

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Катя Осадчая об участии в танцевальном шоу

По словам телеведущей, она получила непростой опыт, поэтому больше не хочет возвращаться на паркет.

Я всегда говорю, что участвовавшие в танцевальных проектах они, скорее всего, никогда больше не возвращаются. Или это Наталья Могилевская,

– с юмором ответила звезда.

Катя Осадчаяя добавила, что участие в танцевальных проектах всем дается непросто. Это как физическое, так и эмоциональное напряжение. В частности, ведущая страдала из-за, по ее мнению, несправедливой критики от судей.

"Никто не возвращается, потому что это очень сложно. И когда ты смотришь, ты не можешь понять, как это внутри. Пока ты своим телом не танцуешь все, не заработаешь травмы, не переживешь те нервы, не переживешь оценки и комментарии судей, иногда несправедливы", – добавила знаменитость.

, в этом году Катя Осадчаяя приняла участие в "Танцах со звездами" как ведущая звездного балкона в суперфинале. Она старалась подбадривать каждую пару. Однако за кулисами призналась, что больше всего болела за Ольгу Харлан и Дмитрия Дикусара.

Добавим, что Катя Осадчаяя неспроста вспомнила Наталью Могилевскую, которая действительно несколько раз была на проекте "Танцы со звездами".