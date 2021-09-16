Катя Осадчая вспомнила, как 4 года назад позировала для обложки Elle с новорожденным сыном

В этом году модный глянец Elle празднует 20-летие в Украине. По этому случаю редакция организовала грандиозную вечеринку на берегу Днепра. Под впечатлениями от мероприятия Екатерина Осадчая вспомнила, что и сама позировала для обложек журнала.

Впервые лицом глянца Elle Ukraine Катя Осадчая стала в январе 2015 года. Тогда на обложке она появилась в дерзком образе – шубе насыщенного винного цвета и кожаных сапогах.

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Под верхнюю одежду ведущая не надела ничего, поэтому сидя на полу засветила хрупкое тело и стройные ножки. Макияж у Осадчей тоже был эпатажный – красные губы и выделенные тенями глаза.

Как вспоминает звезда, в январском выпуске 6 лет назад она рассказывала о карьере и целях.



Катя Осадчая на обложке Elle 2015 года / Фото из инстаграма ведущей

Через два года жизнь Кати Осадчей круто изменилась. Она во второй раз стала мамой – родила сына Ивана от мужа Юрия Горбунова.

В первые месяцы жизни малыш стал звездой июньского выпуска Elle Ukraine 2017 года. Это при том, что его лицо родители скрывали до 4 лет, а о детстве Ивана они до сих пор рассказывают скупо. На обложке глянца Осадчая предстала в нежном образе, кормя сына грудью.

Две очень разные обложки: одна – о материнстве, вторая – о карьере и целях. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму,

– подписала Катя Осадчая.



Катя Осадчая с сыном Иваном на обложке Elle 2017 года / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая с сыном Иваном для Elle 2017 года / Фото из инстаграма ведущей