Бросаются на своих, – Катя Осадча эмоционально высказалась об украинцах, которые хейтят известных людей

В последнее время скандалы, интриги и расследования заполонили украинский шоубиз. Так, в последнее время на звезд льется немало хейта. На днях об этом высказалась Екатерина Осадчая.

Она отметила, что от сплошного единения в начале полномасштабного вторжения люди перешли на стадию "украинец украинцу враг". Такие размышления знаменитости поддержали актеры, певцы и другие. В то же время, были и те, кто не согласился с мнением Екатерины Осадчей.

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Катя Осадчая высказалась о хейте украинских звезд

Ведущая считает, что украинцы из "объединенной нации превратились в тех, кто бросается на своих". В частности, знаменитость вспомнила, как Светлану Тарабарову подвергли критике из-за продажи дома, кредит на который они с мужем после начала полномасштабного вторжения не могут выплачивать.

То есть человек не имеет права на свою жизненную историю, он не просит деньги, он не просит, чтобы его пожалели, просто рассказал факт из жизни и получил хейт просто за то, что он есть. За то, что ездила беременная воинским частям с концертами, за то, что волонтерит, за то, что пытается делать для страны, все, что может,

– отметила звезда.

Также Осадчая вспомнила о критике в сторону Лилии Ребрик, которая в третий раз забеременела.

"Если ты популярен в Украине - не дай Бог тебе забеременеть третьим ребенком, ведь с первых недель беременности, раньше УЗИ тебе нужен визит к психоаналитику, чтобы не сойти с ума от хейта", — отметила Екатерина.

К тому же телеведущая вспомнила, как украинцы хейтили звезд, которые нанимают помощниц во время великой войны, устанавливают детей и даже тех, кто пошел воевать.

Несмотря на это, звезда подчеркнула, что верит в то, что народ вернется на путь объединения.

Реакция сети

Немало людей поддержало телеведущую. Они считают, что сейчас большинство украинцев стали очень озлобленными.

Наталка Денисенко: "Катя, спасибо за этот пост. Да, иногда от хейта очень больно и потом это перерастает в депрессию. Всем тяжело сейчас, но надо быть добрее к своим";

"Катя, спасибо за этот пост. Да, иногда от хейта очень больно и потом это перерастает в депрессию. Всем тяжело сейчас, но надо быть добрее к своим"; Светлана Тарабарова: "Спасибо, Катя, возможно, я и наговорила лишнего, но действительно важно сейчас глобально понять, как дать истощенным людям возможность "сбросить пар, обиду, усталость и неопределенность" без помощи внутреннего хейта";

"Спасибо, Катя, возможно, я и наговорила лишнего, но действительно важно сейчас глобально понять, как дать истощенным людям возможность "сбросить пар, обиду, усталость и неопределенность" без помощи внутреннего хейта"; Тарас Цымбалюк: "Люди е*нулись… реально";

"Люди е*нулись… реально"; "Катя, спасибо, что так "разжевала" этот острый вопрос. Хейт набрал таких агрессивных форм, что каждый день бьет все сильнее, и это как снежный ком";

"Люди такие и были, только с войной фокус сместился. Но хейтить беременных и по семейным вопросам – это просто дно".

К тому же пост Осадчей поддержали Ирина Монатик, Екатерина Полтавская, Лилия Ребрик, Мамарика и другие. В то же время другие комментаторы не согласились с Екатериной и считают, что "сытый голодного никогда не поймет".

"Единение не означает, что украинцы должны закрывать глаза на коррупцию. Нужно бороться не только с внешним, но и внутренним врагом. Если нет, то нам не победить";

"Екатерина, вашу точку зрения я поняла, вы имеете право на нее. Так же на свою точку зрения имеют право другие украинцы, которые банально устали от борьбы за выживание и созерцание лицемерия тех, кто вроде бы должен быть "слугой" народа, а в действительно мало не его палач. Это не оправдание этого плачевного состояния, в котором живут украинцы, а его констатация. И его, наверное, не смогут понять те, кто его не переживает в той же степени";

"Не считаю целесообразным на агрессию врага отвечать толерантностью к тем "своим", которых, глядя на их поведение, война даже не трогает, не болит, а мало того, которые научились еще и зарабатывать на ней".

Скандалы в украинском шоу-бизнесе

С Лилией Ребрик. После известия о беременности телеведущей много людей ее поддержало, они искренне порадовались за звездных супругов, которые дадут жизнь еще одному ребенку. Но некоторые люди считает, что Ребрик забеременела, чтобы муж "откосил от армии", или, чтобы уехать за границу. Такие заявления возмутили телеведущую. Она подчеркнула, что "люди рожают, потому что любят друг друга". Кроме того, известно, что женщина планирует рожать в Украине.

Со Светланой Тарабаровой. Артистка рассказывала, что испытывает финансовые трудности, поэтому вынуждена продать свой дом. Исполнительница подписала кредитный договор с застройщиком. Однако из-за полномасштабного вторжения они с мужем потеряли свои источники дохода, поэтому полгода не выплачивали кредит. Впоследствии супруги решили, что так дальше не могут продолжаться, поэтому выставили дом на продажу.