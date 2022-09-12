Катя Осадчая объявила сбор на жилье для семьи, которая занимается 10 детьми-сиротами

Телеведущая начала проект "Дом для детей", призванный помогать детским домам семейного типа с жильем, которое они потеряли во время войны. Первым стал ДБСТ Целухиных из Луганской области, у которых война забрала не только дом, но и отца.

Семья Целухиных из Луганщины – особенная семья. Имея своих двоих детей, супруги Ирина и Виталий взяли под опеку Руслана и его старшую сестренку Юлю. Впоследствии пара приютила еще детей, и семья разрослась в дом семейного типа. Сейчас на попечении Целухиных десять детей-сирот, в возрасте от четырех до шестнадцати лет. Точнее говоря, на попечении Ирины. Ее муж погиб в марте, пытаясь после очередных обстрелов погасить от пожара их дом.

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Уже усопший Виталий решил не эвакуироваться, а оставаться и оберегать их жилье в Рубежном. Супруги всегда мечтали о большом доме, в котором будет раздаваться детский смех. И он был у них, пока россия не пришла "освободить" украинцев. Так дети из дома семейного типа Целухиных уже вторично потеряли дом и отца.

Ирина абсолютно устойчиво и не покладая рук спасает своих детей. Спасает морально и физически. Она является абсолютным образцом украинской женщины на войне. Потеряв мужа и дом и имея на попечении десятерых детей-сирот, Ирина не сдается. С нее хочется брать пример. Услышав ее историю, познакомившись лично, у меня не было никаких колебаний, что нам нужно помочь семье Целухиных, сделать для них максимум,

– рассказала Катя Осадчая.

Катя Осадчая с Ириной / Фото прессслужбы

В свой день рождения, 12 сентября, Екатерина объявила большой сбор в 3,2 миллиона гривен. На собранные средства телеведущая вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" намерены приобрести для Целухиных дом в Ивано-Франковской области, куда они эвакуировались.

"Община области и волонтеры многое сделали для семьи – привезли им одежду, технику, чтобы дети могли учиться. Потому что Целухини выезжали с несколькими рюкзачками и кое-где у них даже сменных штанов не было. Также семье предоставили жилье, но оно всего 44 квадратных метров. Десять детей-сирот, мама, ее родная дочь и старенький дедушка там едва помещаются, но хуже всего, что там старенькие двери и окна, которые пропускают холод, и нет отопления. Наш фонд очень благодарен Екатерине Осадчей за такую инициативу и очень хочет помочь собрать на дом для семьи. Потому что впереди зима и дети должны быть защищены", – сказала основательница "Твоей опоры" Валерия Татарчук.

Кати Осадчей и фонда "Твоя Опора" и помочь детскому дому семейного типа Целухиных можно по ссылке

Катя Осадчая и семья Целухиных / Фото прессслужбы