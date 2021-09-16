Катя Осадчая в шляпе с вуалью пришла на светское мероприятие: новые фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Сентябрь богат на премьеры и светские мероприятия, поэтому после рождения сына Катя Осадчая не засиживалась в декрете. В среду, 15 сентября, она посетила вечеринку к 20-летию журнала Elle, на которой показала новый роскошный образ.
Празднование 20-летия модного глянца Elle Ukraine состоялось в живописной локации – на закате на берегу Днепра. Одной из первых на вечеринке появилась Катя Осадчая. Компанию ей составил звездный муж Юрий Горбунов, который стал ведущим мероприятия. В паре они продемонстрировали изысканные look в стиле black tie.
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Образ Кати Осадчей на светском мероприятии
Многодетная мама сделала ставку на черно-белую классику. Она надела черную кофточку с V-образным вырезом и длинными рукавами. Ее звезда соединила с белым ансамблем – брюками палаццо и длинным кейпом. Похоже, пока Катя Осадчая не готова демонстрировать фигуру после родов.
Эффектной деталью ее образа стал широкополая белая шляпа, который довершила вуаль с блестящим камнями. Свой головной убор ведущая роскошно показала на новых фото.
Катя Осадчая в шляпе с блестящей вуалью / Фото из инстаграма ведущей
Катя Осадчая в шляпе с блестящей вуалью / Фото из инстаграма ведущей
Образ Кати Осадчей в шляпе с вуалью поразил десятки ее фанатов. В комментариях они засыпали ведущую и ее look комплиментами:
- "Катя – воплощение красоты стиля, разумной и доброй женщины";
- "Какая же вы красивая";
- "Очень оригинально и красиво";
- "Вы очаровательны, элегантны во всех нарядах, я восхищаюсь вами".