Катя Осадчая в шляпе с вуалью пришла на светское мероприятие: новые фото

Сентябрь богат на премьеры и светские мероприятия, поэтому после рождения сына Катя Осадчая не засиживалась в декрете. В среду, 15 сентября, она посетила вечеринку к 20-летию журнала Elle, на которой показала новый роскошный образ.

Празднование 20-летия модного глянца Elle Ukraine состоялось в живописной локации – на закате на берегу Днепра. Одной из первых на вечеринке появилась Катя Осадчая. Компанию ей составил звездный муж Юрий Горбунов, который стал ведущим мероприятия. В паре они продемонстрировали изысканные look в стиле black tie.

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Образ Кати Осадчей на светском мероприятии

Многодетная мама сделала ставку на черно-белую классику. Она надела черную кофточку с V-образным вырезом и длинными рукавами. Ее звезда соединила с белым ансамблем – брюками палаццо и длинным кейпом. Похоже, пока Катя Осадчая не готова демонстрировать фигуру после родов.

Эффектной деталью ее образа стал широкополая белая шляпа, который довершила вуаль с блестящим камнями. Свой головной убор ведущая роскошно показала на новых фото.



Катя Осадчая в шляпе с блестящей вуалью / Фото из инстаграма ведущей



Катя Осадчая в шляпе с блестящей вуалью / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на светском мероприятии / Фото из инстаграма ведущего

Образ Кати Осадчей в шляпе с вуалью поразил десятки ее фанатов. В комментариях они засыпали ведущую и ее look комплиментами: