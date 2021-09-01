Катя Осадчая растрогала фотосессией со старшим сыном от Горбунова: милые кадры

В последний день лета, 31 августа, инстаграм-профили украинских звезд наполнились ностальгическими фото. Ведущая Катя Осадчая не стала исключением. Каким было лето 2021 года для многодетной мамочки, смотрите на фото далее.

Этим летом произошло одно из важнейших событий в жизни 37-летней Кати Осадчей – она родила третьего сына. Несмотря на то, что последние три месяца были для нее насыщены съемками, заграничными командировками и отпусками, она выделила лишь то, что связано с семьей.

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Так, ведущая впервые показала кадры из чувственной фотосессии на заднем дворе своего загородного дома. В ней звезда снялась еще беременной. На одном фото она беременная позирует в сплошном белом купальнике в рубчик. В кадре Осадчая выглядит роскошно, ведь во время третьей беременности она по-настоящему расцвела.

На другой фотографии ведущая позирует уже в бассейне с сыном от Горбунова. В воду она погрузилась в белой рубашке. 4-летний Иван тоже был одет – на нем белая футболка. Кадр, сделанный на закате, живой. Он роскошно передает восторг мальчика и материнскую любовь Кати Осадчей.

, этим летом звезда сильнее чувствовала жару . Она отказалась от любимых активностей – велосипедных прогулок и катания на сапборде, и много времени проводила в бассейне и под кондиционерами.

Спасибо, лето! Это были невероятные месяцы ожидания, съемок, полетов, отдыха и знакомства с новым человеком,

– трогательно подписала Осадчая.

Беременная Катя Осадчая в купальнике / Фото из инстаграм-профиля ведущей​



Катя Осадчая с сыном от Горбунова в бассейне / Фото из инстаграма ведущей

Отметим, летом 2021 года произошел настоящий звездный бэйби-бум. Пополнение состоялось не только в семье Кати Осадчей и Юрия Горбунова, многие украинские знаменитости стали родителями впервые: