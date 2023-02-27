Катя Осадчая поделилась редкими фото с мамой в день ее рождения: "Хочу иметь так же красоту"

Мама Екатерины Осадчей Елена 27 февраля отмечает день рождения. Звезда нежно поздравила маму и показала общие фото, которыми умилила сеть.

Екатерина в соцсети посвятила маме пост, в котором поделилась волшебными фото. Поклонники отметили невероятную красоту и молодость ее матери.

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Осадчая призналась, что в прошлом году они загадывали, чтобы день рождения праздновали уже без войны, но пока этого не произошло. "Не так быстро, но мы уверенно смотрим вперед", – написала она.



Мама Кати Осадчей Елена / Фото из инстаграммы звезды

Екатерина выразила восхищение внешним видом своей мамы.

Я каждый год пишу, что хочу иметь такую же жажду жизни, красоты и молодости, как мама, этот год не исключение. Надеюсь, что этот ген у меня есть,

– выловилась ведущая.

Звезда добавила, что хочет быть такой же бабушкой. "Будь счастливой и такой же красивой", – добавила она.



В комментариях тещу поздравил и муж Кати – Юрий Горбунов. Он пожелал "много лет, Елене Александровне". "Вы великая молодец!! Так держать!! С Днем рождения!!", – написал он.

Певица Оля Полякова тоже оставила комментарии. "С днем рождения твою маму", – написала она.

Поклонники Екатерины Осадчей также присоединились к поздравлениям:

"У вас очень хорошая мама! Богиня!"

"Такая стройная и красивая мамочка. Поздравляем все вместе с ее днем рождения. Пусть будет счастлива".

"Здоровье вашей мамочке! Какая она у вас молодая и красивая".

"Какая мама у вас) Искренние поздравления!"

"Поздравляем с днем рождения! Катю у вас такая молодая красивая мама. Здоровье и долгие годы счастливой мирной жизни вам!"

"Впервые не увидела вас, Екатерина, на фото, а обратила внимание на очень красивую женщину. Да здравствует этот "ген" долго. Много лето! Очень красивая женщина!"

К слову, в начале февраля звездные родители Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравили сына Ивана с днем рождения в его 6-летие. Они показали милые семейные фото на написали ему трогательные слова.