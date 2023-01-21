Катя Осадчая вспомнила первую поездку в Крым в 14 лет: редкое фото с папой

20 января Екатерина Осадчая поздравила крымчан с Днем автономной республики Крым. Ведущая опубликовала архивное фото, на котором ей 14 лет. Фотографию сделала как раз во время первого путешествия в Крым.

В День автономной республики Крым миллионы украинцев делились своими воспоминаниями о полуострове и отмечали, что он обязательно вернется домой.

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Воспоминания Кати Осадчей о Крыме

Ведущая опубликовала в инстаграмме фото, сделанное во время первой поездки в Крым. Тогда Кате было 14 лет. На фотографии она изображена с папой.

Я до сих пор помню свое увлечение пейзажами и ароматами Крыма. Потом было много поездок и командировок в Крым. Отдых с маленьким Ильюшей, летние съемки и даже пальмы под шапкой снега зимой,

– написала Осадчая.

Также звезда рассказала, что в последний раз перед оккупацией была на полуострове на съемках фестиваля. Это было в августе: "Мы вылетали, на аэродром надвигалась гроза. Даже где-то в архиве осталось фото самолета с огромным черным облаком. Тогда, конечно, никто не искал в этом каких-то скрытых смыслов".

Я верю, что увижу еще наш украинский Крым. Не будем забегать вперед, опережать события, но визуализирую себя с микрофоном на сцене концертного зала "Фестивальный". С твоим днем, наш любимый Крым,

– подытожила ведущая.



Катя Осадчая с папой в Крыму / Фото из инстаграмма ведущей

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