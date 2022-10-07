Катя Осадчая показала редкое фото с братом и поздравила его с днем рождения
7 октября 2022 , 16:39Читати новину українською
Источник:Катя Осадчая
Украинская телеведущая Катя Осадчая редко показывает родного брата. На днях она приветствовала его с днем рождения и показала общее фото.
Украинская телеведущая Катя Осадчая обычно старалась не показывать родных слишком часто. Также она оберегала от публичности родного брата.
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Катя Осадчая поздравила брата
7 октября брат телеведущей Владимир Осадчий отмечает день рождения. Так что знаменитость опубликовала их редкое общее фото и поздравила его с днем рождения.
"Братик, с днем рождения", - написала Катя Осадчая на фотографии с братом.
Катя Осадчая с братом / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о Владимире Осадчем
- В прошлом году Катя Осадча тоже поздравляла брата с днем рождения. Тогда общая фотография ведущей с братом вызвала бурное обсуждение.
- Известно, что Владимир Осадчий младше звездной сестры на несколько лет. Он профессионально занимается вейксерфингом и славится тем, что получает немало наград. Также брат Кати Осадчей занимается с детьми и учит их становиться на доску. Он работал во многих странах – ОАЭ, Швейцарии и Украине.
- После начала войны Владимир оставался в Украине, судя по его фотографиям в профиле. Он продолжал заниматься любимым видом спорта и поддерживал сестру, а также проходил военные учения.
- "Многие внешне думают, что война закончилась, или что стало лучше. На самом деле сейчас здесь мы учимся жить в новых условиях, не терять духом и поддерживать друг друга всеми возможными способами. Даже рискуя и делая такую привычную для нас вещь как вейксерфинг, тем самым хоть чуть-чуть поддерживая наш вид спорта", – писал звездный брат в сети.