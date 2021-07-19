Катя Осадчая покорила образом в вышитом платье за 76 тысяч гривен

Знаменитая супружеская пара Кати Осадчей и Юрия Горбунова провели уикенд в 5-звездочном отеле недалеко от Львова. На фоне озера ведущая показала образ невероятной красоты. Она позировала в платье за 76 тысяч гривен.

Во время третьей беременности Катя Осадчая работает очень много, разрываясь между съемками и проведением масштабных ивентов. В эти выходные она с мужем Юрием Горбуновым вела мероприятие в роскошном загородном комплексе.

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"Выходные были насыщенными, но впереди не менее насыщенная неделя", – поделилась Катя Осадчая, которая уже вернулась из Львова в Киев.

Роскошный образ Кати Осадчей

На территории 5-звездочного отеля ведущая устроила фотосессию. Вблизи озера на закате она позировала в фантастическом вышитом платье от любимого украинского дизайнера Юлии Магдич.

На Осадчей наряд оливкового цвета с нежно-голубой вышивкой и объемными рукавами. Его украшает разрез посередине и пояс с кистями. Стоимость платья составляет 2 820 долларов – более 76 тысяч гривен. Отметим, что она прекрасно скрыла беременный животик звезды.

Катя Осадча в вышитом платье за 76 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

37-летняя Катя Осадчая подобрала под вышитое платье лакированные балетки молочного цвета с тонкими цепочками. Обувь гармонично сочеталась с элегантным обручем из коллекции известного на весь мир дизайнера Руслана Багинского.

Естественную красоту ведущая подчеркнула легким макияжем с акцентом на глаза, а волосы собрала в изысканный низкий пучок.

Катя Осадча в вышитом платье за 76 тысяч гривен / Фото из инстаграма ведущей

Добавим, что Катя Осадчая не впервые появляется в платьях Юлии Магдич: