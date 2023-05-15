Катя Осадча умилила редкими фото со всеми тремя сыновьями

У Кати Осадчей трое сыновей – самый старший Илья от экс-мужа нардепа и Иван и Даниил от ведущего Юрия Горбунова. В День матери, 14 мая, она показала их всех на редких семейных фото.

Ни Катя Осадчая, ни Юрий Горбунов долго не показывали первенца, ведь почти не выносят личное на публику. Однако в День матери телезвезда сделала исключение и отыскала в галерее фото с Ильей, Иваном и Данилом, которые не публиковались ранее.

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Катя Осадчая показала всех троих сыновей

Некоторые из кадров, очевидно, сделаны в августе прошлого года, когда звездная семья отмечала первый день рождения самого младшего Даниила. Вчетвером они засветились на фоне шариков и с тортом со свечой-одиночкой. Из всех фото видно, что у сыновей Кати Осадчей теплые отношения, а 20-летний Илья, вероятно, помогает маме с двумя младшими.

Катя Осадчая с тремя сыновьями / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая с тремя сыновьями / Фото из инстаграма ведущей

"Мамы – это сверхлюди! Мамы не умеют жаловаться на усталость, мамы могут часами по морозу гулять с коляской, мамы умеют спать отрывками по 10 минут ночью и утром бежать на работу. Мама – это самая тяжелая и одновременно самая прекрасная рутина. Только мамы поймут, что объятия, крики "мама" за входной дверью и слова "мама, просто полежи со мной" стоят всех бессонных ночей и нервов от детского невежества", – трогательно подписала Катя Осадчая.

Ее фото с сыновьями умиляли жену Монатика Ирину Демичеву, дизайнеров Катю Сильченко и Юлию Магдич, стилистку Ольгу Слонь и десятки других пользователей инстаграма.

Катя Осадчая с двумя сыновьями / Фото из инстаграма ведущей

Катя Осадчая с тремя сыновьями / Фото из инстаграма ведущей