Катя Осадчая показала, как проводит вечера с мужем: видео прогулки с Горбуновым

Телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит весенний вечер вместе с мужем. Она поделилась видео семейной прогулки.

Телеведущая Катя Осадчая нечасто делится с поклонниками кадрами из повседневной жизни. Но на днях она поделилась новой корреспонденцией на личной странице.

Смотрите также Город непокоренных, – Лилия Ребрик в ярких образах очаровала весенними фото из Харькова

Катя Осадчая показала прогулку с Горбуновым

Ведущая показала, как проводит вечерний весенний вечер с мужем. Катя Осадчая и Юрий Горбунов вышли на прогулку по городу во время заката. Звездная жена призналась, что во время войны научилась ценить жизнь в данный момент.

Для нас теперь существует только здесь и сейчас. Берегите себя и друг друга,

– поделилась ведущая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на прогулке: видео

Романтические кадры тронули сеть. Фаны делятся впечатлениями от ролика и шутят о супругах.

"А вы держались за ручки, как прогуливались? Это так трогательно";

"Что-то там Юра недоволен идет";

"Так жизненно, женщина на своей волне и мужчина бубнит";

"Столько гордости во взгляде!";

"Желаю Вам встретить вместе старость, жить душа в душу и идти по жизни рука об руку. А Вы так и делаете, на такие отношения приятно смотреть. Вы пример, спасибо";

"Вы самая лучшая пара".

Отметим, недавно в сети снова распространились слухи о беременности Кати Осадчей. Да звезда опровергла, что в четвертый раз станет мамой Хотя призналась, что раньше мечтала о дочери.

Сейчас Катя Осадча воспитывает троих сыновей: Илью, которого она родила в 19 лет, и Ивана и Данила от брака с Юрием Горбуновым. Ведущая рассказывала, что у ребят абсолютно разные характеры. Илья – здравомыслящий и уравновешенный, Иван со взрывным характером, а Данилко "просто нежное солнышко".