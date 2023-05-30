Катя Осадчая показала, как проводит вечера с мужем: видео прогулки с Горбуновым
Источник:Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая показала, как проводит весенний вечер вместе с мужем. Она поделилась видео семейной прогулки.
Телеведущая Катя Осадчая нечасто делится с поклонниками кадрами из повседневной жизни. Но на днях она поделилась новой корреспонденцией на личной странице.
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Катя Осадчая показала прогулку с Горбуновым
Ведущая показала, как проводит вечерний весенний вечер с мужем. Катя Осадчая и Юрий Горбунов вышли на прогулку по городу во время заката. Звездная жена призналась, что во время войны научилась ценить жизнь в данный момент.
Для нас теперь существует только здесь и сейчас. Берегите себя и друг друга,
– поделилась ведущая.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов на прогулке: видео
Романтические кадры тронули сеть. Фаны делятся впечатлениями от ролика и шутят о супругах.
- "А вы держались за ручки, как прогуливались? Это так трогательно";
- "Что-то там Юра недоволен идет";
- "Так жизненно, женщина на своей волне и мужчина бубнит";
- "Столько гордости во взгляде!";
- "Желаю Вам встретить вместе старость, жить душа в душу и идти по жизни рука об руку. А Вы так и делаете, на такие отношения приятно смотреть. Вы пример, спасибо";
- "Вы самая лучшая пара".
Отметим, недавно в сети снова распространились слухи о беременности Кати Осадчей. Да звезда опровергла, что в четвертый раз станет мамой Хотя призналась, что раньше мечтала о дочери.
Сейчас Катя Осадча воспитывает троих сыновей: Илью, которого она родила в 19 лет, и Ивана и Данила от брака с Юрием Горбуновым. Ведущая рассказывала, что у ребят абсолютно разные характеры. Илья – здравомыслящий и уравновешенный, Иван со взрывным характером, а Данилко "просто нежное солнышко".