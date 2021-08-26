Катя Осадчая показала сына от первого брака: редкие кадры

Телеведущий Юрий Горбунов громко отпраздновал 51-летие. Он организовал вечеринку в национальном стиле, на которую пригласил близких друзей. Среди сюрпризов для именинника было выступление сына Кати Осадчей от первого брака – Ильи.

Илья почти не появляется на публике, поэтому его новые фото или подробности о жизни всегда интересуют общественность. На праздновании дня рождения отчима парень порадовал гостей своим пением.

К слову В вышиванках и с бандуристами: Юрий Горбунов громко отпраздновал день рождения

Сын Кати Осадчей играл на гитаре

Первенец ведущей выступил перед гостями. Он под собственный аккомпанемент гитары исполнил несколько песен, чем изрядно порадовал звездную мамочку, ее любимого и всех гостей.

"Илья разорвал праздник", – с гордостью подписала видео Осадчая.

Сын Кати Осадчей на дне рождения Юрия Горбунова: смотрите видео онлайн

Впоследствии к Илье присоединилась Настя Каменских. Исполнительница дружит с семьей Осадчей и Горбунова, поэтому была среди приглашенных гостей. Вместе с первенцем подруги артистка исполнила несколько песен. Катя отметила, что гордится Ильей.

Сын Кати Осадчей поет с Настей Каменских: смотрите видео онлайн

Также ведущая поделилась фотографией, где показала, как ее младший сын Иван пел вместе с крестным отцом – Потапом.



Дуэт Потапа и сына Горбунова и Осадчей / Скриншот инстаграм-сториз ведущей