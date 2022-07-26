Не понимаю, откуда появились силы, – Катя Осадчая показала свое фото с первых недель войны

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала о том, как проводила первые недели войны. Она показала свое фото, датированное мартом.

Украинская телеведущая Катя Осадчая в первые дни полномасштабного вторжения выехала на запад Украины с детьми. Она впервые рассказала о том, как проходили эти недели.

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Катя Осадчая о первых неделях войны

Новое сообщение ведущая опубликовала в день, когда было ровно 5 месяцев полномасштабного вторжения. Она также показала фото, сделанное в начале марта этого года.

Я смотрю на себя тогдашнюю и не понимаю откуда взялись силы на все, как параллельно доставали овощи, чтобы сварить борщ (в магазинах в окрестности разобрали и больше не привезли) как унимала детей, не понимавших, что происходит и почему все нервничают и параллельно запускала канал по поиску, я не знаю, откуда берутся силы в таких ситуациях,

– написала Катя Осадчая.

Звезда рассказала, что как раз в первых числах марта она решила создать канал, который помогал бы искать пропавших.

"Тогда я получала десятками сообщения о розыске людей и стало понятно, что надо объединять это в один единственный источник – телеграмм канал Поиск пропавших. От идеи до воплощения прошел час. И в первые же дни мы получили 2000 сообщений о розыске людей".



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Напомним, первые недели войны Катя Осадчая находилась в Ивано-Франковской области вместе с детьми. Она уезжала за границу, но вернулась. Сейчас звезда с семьей живет то в Киеве, то снова едет в Прикарпатье.

"Мы здесь по-разному: они то возвращаются, то снова едут. Потому что у нас не работает садик, никаких кружков. Когда они начинают садиться на голову, то мы снова их везем. Надо немного, потому что для Ивана, которому уже скоро 6 лет, ему, конечно, очень важна какая-то коммуникация. Дома это бывает просто невыносимо", – рассказывал Юрий Горбунов.