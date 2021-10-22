Катя Осадчая показала осенние фото без макияжа: яркие кадры
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми яркими фото. Она позировала среди листьев без макияжа.
Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась яркими осенними кадрами.
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Новые фото Кати Осадчей
Ведущая сделала несколько атмосферных селфи. Она позировала на земле среди разноцветных листьев, упавших с деревьев.
На новых фотографиях Катя Осадчая появилась в повседневной одежде – черной кофточке и светлых брюках. Звезда собрала волосы в хвост.
Особенностью снимков было то, что телеведущая не пользовалась фильтрами или косметикой, чтобы улучшить свой вид. Она не стесняется часто показывать фото без макияжа и демонстрировать естественную красоту.
Осень без фильтров (и без грима). Ловим тепло,
– написала звезда в инстаграме.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Напомним, что только недавно звезда вернулась из короткого отпуска. Она вместе с двухмесячным сыном и мужем, Юрием Горбуновым, сиганула в Турцию. Однако знаменитости уже находятся в Украине.
Поклонники активно комментируют новую публикацию Кати Осадчей. В основном фаны засыпают ее комплиментами:
- "Очень красивая";
- "Чем старше становлюсь, тем больше убеждаюсь, что естественная красота – бесценна";
- "Вы без макияжа и фильтров – это по-настоящему";
- "Натуральная красота без татуажа. Супер";
- "Как девочка";
- "Хорошее фото, золотая осень";
- "Прекрасная, нежная, настоящая".