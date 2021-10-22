Катя Осадчая показала осенние фото без макияжа: яркие кадры

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми яркими фото. Она позировала среди листьев без макияжа.

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новые фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась яркими осенними кадрами.

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Новые фото Кати Осадчей

Ведущая сделала несколько атмосферных селфи. Она позировала на земле среди разноцветных листьев, упавших с деревьев.

На новых фотографиях Катя Осадчая появилась в повседневной одежде – черной кофточке и светлых брюках. Звезда собрала волосы в хвост.

Особенностью снимков было то, что телеведущая не пользовалась фильтрами или косметикой, чтобы улучшить свой вид. Она не стесняется часто показывать фото без макияжа и демонстрировать естественную красоту.

Осень без фильтров (и без грима). Ловим тепло,

– написала звезда в инстаграме.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Напомним, что только недавно звезда вернулась из короткого отпуска. Она вместе с двухмесячным сыном и мужем, Юрием Горбуновым, сиганула в Турцию. Однако знаменитости уже находятся в Украине.

Поклонники активно комментируют новую публикацию Кати Осадчей. В основном фаны засыпают ее комплиментами: