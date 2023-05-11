Катя Осадчая прогулялась по Львову в ярком жакете от украинского бренда: фото образа
Источник:Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая провела день во Львове. Для отдыха она предстала в стильном образе с жакетом украинского бренда.
Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась новыми фотографиями на личной странице. Она продемонстрировала стильный повседневный образ.
Смотрите также Это недалеко от нашего дома: Катя Осадчая показала попадание на Киевщине
Катя Осадчая в стильном образе
Ведущая провела сутки во Львове и прогулялась по городу. Для отдыха она выбрала обычный стильный образ в патриотических красках.
Катя Осадчая выбрала голубые широкие джинсы и яркий оранжевый жакет с принтом от украинского бренда COAT. Ведущая дополнила образ белыми кроссовками, лаконичной прической и дневным макияжем.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
"Сутки во Львове. Невероятные виды. Сирены и сирень. Достопримечательности, спрятавшиеся от обстрелов. Столько стало целостности в каждом украинцы, и все имеют цель и жажду увидеть свое завтра, всегда, когда путешествую по стране, это особенно чувствуется. И наша невероятная весна", – поделилась впечатлениями Катя Осадчая.
Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей
Телеведущую засыпали комплиментами в комментариях.
- "Обожаю вас, Катя! За все: за позицию, за силу и патриотизм, за трудолюбие, и конечно за женственность и нежность";
- "Невероятно красивая";
- "Классно";
- "Очень красиво".