Катя Осадчая прогулялась по Львову в ярком жакете от украинского бренда: фото образа

Телеведущая Катя Осадчая провела день во Львове. Для отдыха она предстала в стильном образе с жакетом украинского бренда.

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась новыми фотографиями на личной странице. Она продемонстрировала стильный повседневный образ.

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Катя Осадчая в стильном образе

Ведущая провела сутки во Львове и прогулялась по городу. Для отдыха она выбрала обычный стильный образ в патриотических красках.

Катя Осадчая выбрала голубые широкие джинсы и яркий оранжевый жакет с принтом от украинского бренда COAT. Ведущая дополнила образ белыми кроссовками, лаконичной прической и дневным макияжем.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

"Сутки во Львове. Невероятные виды. Сирены и сирень. Достопримечательности, спрятавшиеся от обстрелов. Столько стало целостности в каждом украинцы, и все имеют цель и жажду увидеть свое завтра, всегда, когда путешествую по стране, это особенно чувствуется. И наша невероятная весна", – поделилась впечатлениями Катя Осадчая.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Телеведущую засыпали комплиментами в комментариях.