Катя Осадчая показала беременный животик в фиалковом платье: невероятный образ звезды
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новым фото со съемок. Звезда показала нежный образ в длинном фиалковом платье и очаровала сеть.
Успешная украинская телеведущая продолжает покорять сеть безупречными образами для съемок. На днях она опубликовала очередную серию фото на личной странице.
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Образ Кати Осадчей
Знаменитость позировала перед камерой на фоне фотозоны, украшенной многочисленными букетами цветов. Для нового рабочего дня Катя Осадчая выбрала очень нежное платье фиалкового цвета длины макси с открытыми плечами. Рюши и шеи и рукавах добавляли элегантности, а тонкий пояс слегка подчеркнул беременный животик.
Катя Осадчая соединила такой наряд с бирюзовыми босоножками без каблуков. Она собрала волосы в аккуратный пучок, дополнив прическу шляпой с лиловой лентой.
На лице телеведущая сделала красивый макияж, ставший удачным завершением look. Она подчеркнула веки розовыми тенями и стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.
Для просмотра всех фото листайте направо:
Предыдущие образы Кати Осадчей
- Телеведущая побывала в гостях у будущих родителей – певицы MamaRika и ведущего Сергея Середы. Она примерила пудровое летнее платье с принтом.
- Знаменитость рассказала о том, как проходит ее беременность летом. Также она похвасталась ярким образом в платье цвета фуксии.
- Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым прогулялась на яхте. Она надела нежное голубое платье с вышивкой.