Катя Осадчая показала беременный животик в фиалковом платье: невероятный образ звезды

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новым фото со съемок. Звезда показала нежный образ в длинном фиалковом платье и очаровала сеть.

Успешная украинская телеведущая продолжает покорять сеть безупречными образами для съемок. На днях она опубликовала очередную серию фото на личной странице.

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Образ Кати Осадчей

Знаменитость позировала перед камерой на фоне фотозоны, украшенной многочисленными букетами цветов. Для нового рабочего дня Катя Осадчая выбрала очень нежное платье фиалкового цвета длины макси с открытыми плечами. Рюши и шеи и рукавах добавляли элегантности, а тонкий пояс слегка подчеркнул беременный животик.

Катя Осадчая соединила такой наряд с бирюзовыми босоножками без каблуков. Она собрала волосы в аккуратный пучок, дополнив прическу шляпой с лиловой лентой.

На лице телеведущая сделала красивый макияж, ставший удачным завершением look. Она подчеркнула веки розовыми тенями и стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

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