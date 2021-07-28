Катя Осадчая похвасталась беременным животиком в Турции: фото
Источник:инстаграм Кати Осадчей
Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем и сыном отдыхает в Турции. Во время отпуска на берегу моря она в купальнике похвасталась большим беременным животиком.
Катя Осадчая уже не впервые этим летом отправилась в Турцию. Ведущая наслаждается каждым мгновением, которое проводит у моря.
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Катя Осадчая в Турции
Поскольку знаменитость беременна, то старается как можно больше времени проводить на свежем воздухе. На личной странице в инстаграме Катя распространила несколько кадров, которые сделала на берегу моря в Турции. Женщинам в положении трудно переносить жару, поэтому пребывание у водоемов значительно улучшает их самочувствие.
Звезда предстала перед камерой в майке с принтом и черных трусиках от купальника. Наряд красиво подчеркнул ее уже достаточно большой животик. Голову Осадчая защитила от солнца большой шляпой, а на глаза надела очки. Она, как всегда, мило улыбалась.
Беременность зимой легче не только тем, что нет жары, но и тем, что вокруг нет раздетых людей с талиями,
– в шутку написала Екатерина в публикации.
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