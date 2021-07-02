Беременная Катя Осадчая очаровала нежным образом в летнем платье: фото

Украинская телеведущая Катя Осадчая в третий раз беременна. Женщина находится в особом состоянии, однако продолжает работать. На одну из съемок она надела легкое летнее платье пудрового цвета с цветочным принтом.

На днях Катя Осадчая побывала в гостях у будущих родителей – певицы MamaRika и ведущего Сергея Середы. Они рассказали о переезде в Одессу, течении беременности, а также рассекретили пол малыша, который родится уже совсем скоро.

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Нежный look Кати Осадчей

Для съемки в жаркий летний день Катя выбрала комфортный наряд. Ведущая предстала перед объективом в коротком платье пудрового цвета с цветочным принтом. Изюминки образу добавляли рюши спереди и то, что платье завязывалось на шее. Наряд пошит из легкой ткани, поэтому прекрасно подошел для беременной в необычайно теплый день.

Волосы Осадчая собрала в хвост сзади. На голову она надела соломенную шляпу с оранжевой полосой. На лице сделала легкий макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Довершила аутфит изысканными серьгами с жемчужинами.

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MamaRika предстала рядом с Катей в белой футболке и розовом комбинезоне. Волосы она завязала в два хвостика, а на лице сделала нежный макияж. Будущая мамочка постоянно улыбалась и наслаждалась каждым моментом.