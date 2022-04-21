Катя Осадчая обратилась к "неуважаемым" звездам-молчунам и назвала их недостойными паспорта Украины

Украинская телеведущая Катя Осадчая записала видео, в котором в который раз вспомнила украинских зарабатывающих в России звезд. Она откровенно назвала их недостойными украинского гражданства.

Украинская ведущая Катя Осадчая, как и другие звезды, обращались к коллегам из России не молчать и выражать позицию. Это особенно относилось к тем, кто родился в Украине, но переехал делать карьеру в соседнее государство.

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Катя Осадчая о российских звездах

"Вчера мы увидели список украинских звезд, которым запретили въезд в Россию. Это украинцы, которые с первого дня войны громко кричали, кричали на весь мир о кровавой войне, которую Россия развязала в Украине. О зверствах, об изнасиловании, мародерстве "Но есть те украинцы, которые выбрали путь молчания. Мы до последнего верили, что не существует таких денег, такой силы, которая заставила бы молчать украинцев о войне, о кровавых преступлениях", – поделилась телеведущая.

Катя Осадчая отметила, что ни публичные обращения, ни личные разговоры не смогли направить этих "украинцев" на правильный путь. Любые доказательства того, что молчание – зло, – были напрасны.

Люди, не нашедшие в себе силы сказать, что страна, где они зарабатывают деньги, убивает их родителей, друзей и близких. Имеют ли право эти украинцы называть себя украинцами, когда их народ убивают? Имеют ли они право пользоваться украинским паспортом, когда своим молчанием они поддерживают убийство, пытки, изнасилования населения Украины?

– эмоционально сказала звезда.

"Я задаю себе это вопросом с первых дней войны и я для себя поняла – неуважаемые звезды, вы недостойны быть гражданами нашей сильной, свободной и мужественной страны. Украинский паспорт нужно заслужить", – подытожила Осадчая.

Катя Осадчая о звездах с украинскими паспортами:

В список "молчунов" Катя Осадчая внесла тех, кто не поддерживает Украину, или просто молчит о жестокой войне: