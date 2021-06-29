Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали во Львове: романтические фото супругов

Знаменитые супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов выходные провели во Львове. Пара посетила Leopolis Jazz Fest 2021, где сделала несколько романтических кадров. Беременная ведущая в который раз очаровала нежным образом.

Во Львове отгремел X юбилейный фестиваль Leopolis Jazz Fest. Знаменитости из разных уголков Украины собрались в древнем городе, чтобы насладиться игрой мировых звезд джаза. Катя Осадчая и Юрий Горбунов также не могли обойти вниманием это событие.

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Супруги прилетели во Львов на несколько дней. Телеведущая не только с радостью посетила концерты, но и сняла сюжеты со звездными гостями фестиваля для программы "Светская жизнь". Естественно, что значительное внимание уделила своему образу.

Нежный look Кати Осадчей

Осадчая позировала на камеру вместе с любимым. Она предстала перед объективом в длинном белом платье с вырезом на ноге и рюшами на рукавах и снизу. Поверх накинула пиджак в тон. Соединила такой наряд с черно-белой обувью на низкой подошве.

Волосы Екатерина собрала в элегантный пучок сзади, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и нюдовым блеском на губах.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая на Leopolis Jazz Fest / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Юрий Горбунов на фотографиях в светлых джинсах, белой рубашке и синем пиджаке. Соединил такой look со стильной обувью темно-синего цвета.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая на Leopolis Jazz Fest / Фото из инстаграма Кати Осадчей