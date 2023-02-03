"Люблю тебе, Катруся": Осадчая и Горбунов празднуют 6 лет супружеской жизни

Украинская пара телеведущих Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля празднуют чугунную свадьбу - 6 лет брака. История телевизионной пары началась "за камерами" и лишь впоследствии общественность узнала об их отношениях. Как влюбленные поздравили друг друга с праздником читайте у нас.

Супруги телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля отмечают годовщину свадьбы. Они приветствовали друг друга в социальных сетях.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов празднуют 6 лет брака

Телеведущие на своих страницах поделились милыми фото вместе и обратились друг к другу с трогательными пожеланиями. Например, Катя Осадча поблагодарила мужчину за кофе в постель и пофантазировала, как они будут жить в старости.

Сегодня 6 лет, как мы муж и жена. Юра, спасибо за терпение и мудрость, за любовь и за кофе в постель. Сложное время, но переживем все вместе. Будем рассказывать внукам на их свадьбах, что главное слышать друг друга понимать, уступать. Именно так бабушка с дедом пережили вместе войну. Люблю тебя,

– написала ведущая.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд

Юрий Горбунов поблагодарил супругу за общие проекты и сыновей. Также он поделился ощущением, что живет с Катей всю жизнь.

"6 лет в официальном браке и 8 лет вместе! Невероятно, но такое впечатление, что я всю жизнь с тобой! Вроде до этого ничего не было! Спасибо тебе за все; утренники, ночи, общие проекты! И за наших замечательных сынишек, которые вырастут в новой, свободной и богатой Украине! Стране, победившей ненавистного врага! Люблю тебя, Катя!".



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд

Звездные супруги поделились с фанами трогательными кадрами, на которых позируют вместе. На некоторых фото они предстали в парных образах – белой рубашке и синих джинсах, а еще на одном снимке одеты в темные вышитые рубашки. Катя Осадчая подобрала патриотические аксессуары – серьги в виде герба, а также золотистую цепочку.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма звезд

В комментариях пару поздравляют с "чугунной свадьбой". Пожеланиями делятся и звездные коллеги – Оля Цыбульская, Даша Астафьева, Потап, Наталья Денисенко.