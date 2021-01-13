Успешная телеведущая Катя Осадчая не прекращает публиковать фото со своего отдыха в Дубае. На этот раз она показала соблазнительное фото с пляжа в черном купальнике.

Известная украинская телеведущая Катя Осадчая редко делится откровенными фотографиями. Но на днях звезда опубликовала пикантное фото с пляжа в Дубае, где она сейчас отдыхает вместе с мужем, Юрием Горбуновым. Снимок появился в инстаграм-блоге Кати Осадчей.

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Катя Осадчая появилась на фоне высоких зданий и океана. Она эротично пробежалась по пляжу в тот момент, когда Юрий Горбунов делал фото. К слову, он также показал фото с женой, на котором примерил ее шляпу.

Телеведущая для отдыха надела откровенный черный купальник, состоящий из трусиков и бюстгальтера без бретелек. Бикини удачно подчеркивало идеальные формы и стройное тело знаменитости.

Катя Осадчая собрала волосы в хвост, а сверху надела любимую шляпку с золотистой цепочкой. Также ее образ дополняли солнцезащитные очки. Обычно звезда не стесняется позировать на камеру без макияжа, так и на этот раз она продемонстрировала натуральную красоту.



Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha