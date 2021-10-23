Катя Осадчая и Андре Тан презентовали осеннюю коллекцию: кто из звезд был на мероприятии

22 октября в Киеве украинский модельер Андре Тан и телеведущая Екатерина Осадчая презентовали вторую совместную коллекцию Timeless. Эксклюзивно для 24 канала дизайнер рассказал, что для него было важно создать коллекцию, которая будет актуальна веками.

Также мы пообщались с гостями мероприятия и узнали их впечатления о новой коллекции. Что рассказали знаменитости – читайте в материале Showbiz 24.

К теме Андре Тан и Катя Осадчая второй раз представили совместную коллекцию: впечатляющий наряд

Андре Тан о новой коллекции Timeless

Модельер отметил, что во время создания этой коллекции было важно, чтобы в кашемире были мальвы, васильки и другие цветы. Бабушка Андре Тана говорила, что они охраняют от сглаза. Также Андре хотел, чтобы одежду можно было носить веками, одевать через 5, 10 лет: "Поэтому мы выбрали бежево-белую цветовую гамму – бежевый цвет и цвет сладкой кукурузы. Также сделали принт на шелке и использовали не только кашемир, но и экокашемир".



Андре Тан на презентации коллекции Timeless / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Кто из звезд посетил презентацию

Одной из звезд, которые пришли на презентацию была фитнес-тренер Анита Луценко. Женщина рассказала, что успела познакомиться с коллекцией заранее. Среди представленной одежды ей понравился свитер коричневого цвета. Осенняя капсула Timeless вдохновлена творчеством украинских художниц Марии Приймаченко и Татьяны Яблонской, поэтому мы поинтересовались у Аниты, как она воспринимает тренд на украинские мотивы в одежде: "Мне нравится, но, конечно, когда это все интерпретировано по-новому. Это правильно и красиво тогда, когда уместно".



Анита Луценко на презентации коллекции Timeless / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Бывшая жена Вячеслава Узелкова, тренер "Взвешенных и счастливых" Марина Боржемская призналась, что ей очень понравилась новая капсула: "Я впервые вижу коллаборацию Андре Тана и Кати Осадчей, она выполнена в моей любимой цветовой гамме. Мне нравятся песочные и молочные оттенки. Во время презентации уже присмотрела себе несколько вещей, которые хотела бы иметь в своем гардеробе".

Марина с радостью приобретет себе несколько позиций из этой осенней капсулы и интересуется, есть ли такая же одежда для детей, потому что хотела бы купить что-то и для дочери Оливии. В повседневной жизни женщина предпочитает разные наряды: платья, брюки и тому подобное. Но самым любимым является сочетание брюк с футболкой или рубашкой, пиджаком. Такой look является универсальным, его можно сочетать с кроссовками и каблуками. Для Боржемской важна удобная одежда, поэтому она редко надевает приталенные платья, в которых не всегда чувствует себя комфортно.



Марина Боржемская на презентации коллекции Timeless / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Поддержать любимую пришел Юрий Горбунов. На важных событиях он всегда рядом с Катей, поэтому и в этот вечер не оставил ее.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая на презентации коллекции Timeless / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Самые яркие моменты с презентации и ее звездных гостей – смотрите в фотогалерее 24 канала.

Презентация осенней коллекции Андре Тана и Кати Осадчей / Фото Валентины Полищук, 24 канал