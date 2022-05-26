Катя Осадча и Юрий Горбунов рассказали об Украине на Каннском кинофестивале: фото супругов

Ведущие Катя Осадча и Юрий Горбунов в составе украинской делегации выступили на Каннском фестивале. Туда они поехали, чтобы рассказать о войне в Украине, привлечь внимание к преступлениям России, совершаемым на нашей земле.

В этом году международные фестивали и другие мероприятия являются возможностью для Украины привлечь внимание мира к войне, преступлениям России в Украине, всем ужасам, которые совершают оккупанты на нашей земле. Каннский кинофестиваль также является прекрасной возможностью для этого.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов выступили в Каннах

Ведущий, продюсер и актер Юрий Горбунов в составе официальной делегации Государственного агентства по кинематографу, как член национального совета, выступил в Каннах. А его жена Катя Осадча приобщилась к ведению благотворительного вечера и сбору денег в поддержку украинских кинематографистов, которые сейчас находятся на фронте. Удалось собрать 1,5 миллиона гривен и этот сбор продолжается.

Екатерина подчеркнула, что Франция среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко, ведь извечную любовь французов к русской культуре сейчас можно увидеть в том, что они предоставляют слово российской пропаганде.

Несмотря на все отказы россиянам в присутствии на нынешнем фестивале, для Серебренникова сделали исключение, а он на пресс-конференции заявил, что российские солдаты также нуждаются в сочувствии и поддержке, мир должен пожалеть убийц, насильников и мародеров.

– эмоционально высказалась Осадчая.

Сейчас большое значение имеет каждое интервью международной печати, каждый разговор с представителями медиа, культуры и т.д. Мы не можем допустить того, чтобы в Европе думали, что не все так однозначно. Наш враг именно так стремится поступить.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Каннах / Фото из инстаграмма ведущей

Ведущая предстала перед публикой в длинном белом платье, а ее любимый – в черном смокинге. У обоих у сердца были значки в виде украинского флага. Образ Екатерины завершили серьги в виде калины от украинского бренда Bevza.