Катакомбы ХХ века, – Екатерина Кухар показала общежитие хореографического училища

В июле 2020 года Екатерина Кухар стала директором Киевского хореографического училища и развернула кампанию по его возрождению. Так, балерина инициировала капитальный ремонт в общежитии. Как он выглядит до реконструкции, смотрите ниже.

С тех пор как Екатерина Кухар возглавила Киевское хореографическое училище, в нем забурлила жизнь. Судья "Танцев со звездами" прилагает все усилия, чтобы студенты получали знания в достойных условиях.

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На днях капитальный ремонт начали в учебном корпусе, раздевалках, коридорах и нежилой части общежития. Так, балерина показала обшарпанные комнаты, в которых уже сняли старые обои и пол.

Маленькие артисты балета должны раскрывать свои таланты в красоте, а не в катакомбах ХХ века. Мы очень много сил прилагаем, чтобы перевоплотить разруху в храм искусства,

– подчеркнула Екатерина Кухар.

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, Екатерина Кухар и ранее шокировала жуткими кадрами из хореографического училища. Летом прошлого года она показывала сломанные шкафы, старую мебель, ужасные душевые, разбитые окна и двери. Более того, балерина призналась, что со времен ее учебы ничего не изменилось.

В сети звезду засыпали комплиментами как директора Киевского хореографического училища:

"Браво, я тронута до глубины души тем, что вы делаете! Сначала ремонт в учебном заведении, а сейчас и в общежитии";

"Какая замечательная новость! Круто, что вам удается достигать поставленных целей. Так держать";

"Как это круто! Большое вам спасибо за небезразличие";

"Сил вам и терпения";

"Победы на этом непростом пути";

"Больше бы таких людей, как вы, браво".

Стоит отметить, что возрождением хореографического училища Екатерина Кухар занимается почти на благотворительных началах. На посту директора она получает 6 тысяч гривен, тогда как за одно выступление может заработать 10 тысяч долларов!