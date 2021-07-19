Каннский кинофестиваль 2021: кто из украинских звезд позировал в Каннах

На Лазурном берегу отгремел 74-ый Каннский кинофестиваль. В этом году он длился с 6 по 17 июля. Среди известных людей, посетивших фестиваль, было немало украинских звезд. Кто из отечественных знаменитостей позировал на красной дорожке во Франции – смотрите в материале Showbiz 24.

Известные украинцы не только посетили громкие кинопремьеры и кинопрезентации украинских художников. Также немало знаменитостей присоединились к организации мероприятий в рамках фестиваля и дефилировали на красной дорожке.

Интересно Фильм "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы выиграл приз "Золотой глаз" Каннского фестиваля 2021

Украинцы на Каннском кинофестивале

Украинскому режиссеру Сергею Лознице удалось завоевать специальный приз жюри премии "Золотой глаз". Он получил статуэтку за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст", в котором рассказал об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.



Сергей Лозница в Каннах / Фейсбук Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Украинская журналистка и продюсер, основательница World Influencers and Bloggers Awards Мария-Гражина Чаплин в этом году позировала на красной дорожке фестиваля.



Мария-Гражина Чаплин на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images



Мария-Гражина Чаплин на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

Гостями одного из самых престижных благотворительных мероприятий amfAR стали "Мисс Украина 2014" Анна Андрес и победительница "Танцев со звездами 2020" Санта Димопулос.



Анна Андрес на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images



Санта Димопулос на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

В рамках Каннского кинофестиваля состоялась ежегодная церемония награждения блогеров World Influencers and Bloggers Awards 2021.

Победу в категории Lifestyle (Lifestyle Influencer: Consciousness and Modern Values Award) получила украинская топ-модель Наталья Гоций. Она стала единственной украинкой, которую номинировали в этом году. Девушка получила премию за ютуб-канал "Быть Гоций", который имеет 156 тысяч подписчиков. Там блогер откровенно рассказывает о своей жизни.