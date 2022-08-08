Канье Вест жестко посмеялся над расставанием Кардашян и Дэвидсона: впоследствии пост исчез

Американский рэпер Канье Вест не смог обойти вниманием завершение романа Ким Кардашян и Пита Дэвидсона. Он опубликовал вырезку из газеты, где в заголовке якобы говорится о "смерти" комика. Так он намекнул, что внимание вокруг юноши рассеется.

Новость о расставании Ким Кардашян и Пита Дэвидсона, встречавшихся 9 месяцев, облетела СМИ 6 августа. Пара начала отношения во время бракоразводного процесса блоггерши со своим экс-мужем Канье Вестом.

К слову Ким Кардашян ушла от 28-летнего Пита Дэвидсона, с которым провстречалась 9 месяцев, - СМИ

Пара не стеснялась демонстрировать чувства на красных дорожках и фото в инстаграмме, а пользователи путались в догадках, чем смог покорить Пит Дэвидсон светскую звезду. Ему – 28, а ей – 41 год. Однако это не помешало паре закрутить роман на 9 месяцев.

Канье Вест о расставании Ким

Канье Вест изначально негативно относился к "интрижке" Ким, которая является матерью его четырех детей. Поэтому сейчас, когда пара рассталась, он опубликовал в инстаграмме ироническую "черную" шутку в стиле зарубежной газеты The New York Times, где на первой странице новость о смерти Дэвидсона. Так Канье говорит, что, как и после смерти любого человека, внимание исчезает.

"Скете Дэвидсон (сменил на созвучное имя, – 24 канал) умер в возрасте 28 лет", – говорится в сообщении.



Канье Вест жестко прокомментировал расставание Ким и Пита / Фото с инстаграмма рэпера

Такие слова подняли немалый ажиотаж в комментариях, которые посмеялись над ревностью Канье Веста. Стоит отметить, что через 5 часов после публикации сообщения, оно исчезло со страницы. Неизвестно – это была личная просьба семьи Кардашян-Дженнер, или одноразовая "акция" от Канье Веста.