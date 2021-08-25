Канье Уэст решил официально сменить имя: как будет называться рэпер
25 августа 2021 , 11:33Читати новину українською
Источник:People
Известный американский рэпер Канье Уэст хочет официально изменить свое имя. Теперь его будут называть псевдонимом – Е.
Известный американский рэпер Канье Уэст, похоже, решил начать новую жизнь. Он обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о желании сменить имя.
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Канье Уэст сменит имя
Полное настоящее имя исполнителя – Канье Омари Уэст. Однако теперь он хочет называться своим псевдонимом – Е (Ye).
В документах рэпер указал, что такое решение было вызвано личными причинами – других объяснений он не предоставил.
Судья, скорее всего, подпишет заявление об изменении имени Канье. Издание отмечает, что отклонить просьбу о смене имени можно лишь в том случае, когда это связано с мошенничеством.
Что означает новое имя Канье Уэста
- Знаменитость не впервые заявляет о смене имени. В 2018 году на личной странице в твиттере он объявил, что известен как Канье, однако по-настоящему называется Е.
- Уэст объявлял себя именем Е еще давно. Артист заявлял, что оно очень часто встречается в Библии – там оно имеет значение "ты".
- Канье Уэст в 2018 году также выпускал альбом под названием Ye. Тогда он говорил: "Это пошло от Канье, что означает "единственный", до просто Е – отражение нашего добра и нашего зла, нашей неразберихи, всего. Альбом – это по большей части отражение того, кто мы есть".