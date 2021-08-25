Канье Уэст решил официально сменить имя: как будет называться рэпер

Известный американский рэпер Канье Уэст хочет официально изменить свое имя. Теперь его будут называть псевдонимом – Е.

Известный американский рэпер Канье Уэст, похоже, решил начать новую жизнь. Он обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с заявлением о желании сменить имя.

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Канье Уэст сменит имя

Полное настоящее имя исполнителя – Канье Омари Уэст. Однако теперь он хочет называться своим псевдонимом – Е (Ye).

В документах рэпер указал, что такое решение было вызвано личными причинами – других объяснений он не предоставил.

Судья, скорее всего, подпишет заявление об изменении имени Канье. Издание отмечает, что отклонить просьбу о смене имени можно лишь в том случае, когда это связано с мошенничеством.

Что означает новое имя Канье Уэста