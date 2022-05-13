Каменских выпустила новую песню: просит мир не забыть украинскую трагедию

Артистка Настя Каменских представила новую песню и клип на английском языке "You crying" ("Ты плачешь"). Она говорит, что это песня-месседж – отголосок миллионов украинцев и самой Украины во всем мире.

Певица с начала полномасштабной войны активно поддерживает украинский народ на мировой арене. Недавно она выступила на премии Latin American Music Awards и призвала мир поддержать Украину. Также она выпустила песню "Я – Украина", а сейчас просит в новой композиции всех людей мира помнить, как россияне стремятся уничтожить украинцев.

К слову Свобода – это Украина: Настя Каменских выступила на премии Latin American Music Awards

Украина никогда не сдастся. Она продолжает сражаться за независимость и счастье своей нации. И этот подвиг видит вся планета. Хочется, чтобы как можно больше людей знали о нашей силе и отваге в борьбе за свободу. Нам важно, чтобы война в Украине, которая является настоящим геноцидом украинского народа, не превратилась в тишину.

– подчеркнула звезда.



Настя Каменских выпустила песню You crying / Фото прессслужбы

Каменских говорит, что только жестокость станет чем-то "привычным" и породит молчание, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей. Она убеждена, что мировая поддержка неоценима.

"Да очень хочется, чтобы ее сила стала сильнее агрессии, которая уничтожает Украину. Ведь мы не сдаемся и просим не сдаваться международное сообщество. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях. За нами победа", – прокомментировала артистка.

В видеоклипе звезда поет в черном костюме среди черной студии, а между кадрами выныривают жуткие события, которые случились с украинцами за последние 2 месяца: эвакуация из зоны боевых действий, бои ВСУ и оккупантов, смерти родных и прочее.

Настя Каменских – You crying: смотреть видео онлайн

Реакция сети

Фанаты со всего мира положительно отреагировали на клип Каменских и отметили ее невероятно чувственное исполнение: