Каменских, Джамала и Дорофеева: украинские звезды объединились с польскими на большом концерте

В Польше прошел масштабный концерт в поддержку Украины Stay Together. На сцене выступили украинские и польские знаменитости.

В Жешуве 24 февраля прошел благотворительный концерт Stay Together в поддержку Украины. На сцене объединились певцы и артисты из двух дружественных стран – Польши и Украины.

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Украинские звезды выступили с польскими

Концерт прошел на G2 Арене. Его звездами стали польские знаменитости: Kuba Badach, Grzegorz Hyży, Kasia Kowalska, Ray Wilson, Edyta Gorniak, Ira, Mala Armia Janosik, Kayah, а также украинские: Джамала, Надя Дорофеева, Настя Каменских и другие.

Настя Каменских спела в дуэте вместе с величайшей польской певицей Kayah. Они исполнили песню Ramię W Ramię. Украинская артистка прокомментировала, что эта песня стала для нее возможностью выразить Польше благодарность за год поддержки и совместного противостояния злу.

Настя Каменских и Kayah: видео

Также о концерте высказалась певица Джамала. Она также поблагодарила каждого, кто присоединился к концерту, стал гостем и поддержал Украину.

Это событие доказало мне еще раз, что мгновения и минуты встреч со своими людьми уникальны. К сожалению, не со всеми участниками концерта успела встретиться. Но самое важное то, что в годовщину полномасштабной войны украинские и польские артисты объединились, чтобы напомнить, что борьба в Украине продолжается. Состоялось настоящее единство через искусство,

– поделилась певица.

Джамала также выступила в дуэте из Kayah – они спели песню Stranger. Собравшиеся на мероприятии средства пожертвуют в инициативу президента United24.

Джамала со звездами на концерте / Фото из инстаграммы Джамалы